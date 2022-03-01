邱國正：現行兵役制度徵募併行 不排斥討論恢復徵兵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，引發外界建議台灣應恢復徵兵制。國防部長邱國正今天表示，徵兵並未廢除，目前是徵募併行；任何議題都可以討論，他也不排斥，但國防部目前重點在戰力、建軍及備戰。

針對近期俄烏戰爭，台灣兵役制度再度成為各界討論焦點。立法院法制局日前曾提出報告指出，為因應少子化所可能造成國防人力需求不足的衝擊，國防部應設立風險控管期程，當志願服役者不能滿足兵額時，回復徵集服常備兵現役。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會官員赴立法院進行福島食品進口及因應俄烏衝突專案報告，邱國正在列席立法院院會前接受媒體聯訪時表示，徵兵並未廢除，目前是徵募併行，重點放在募兵。任何議題都可以討論，但國防部目前重點在戰力、建軍及備戰。

對於是否同意延長徵兵役期？邱國正表示，他沒有定見，但當初為什麼從徵兵走到募兵，一方面是財力問題，一方面則是平日養兵少，戰時用兵多。

他說，大家平心靜氣去看一下，過去徵兵役期是2到3年，現在募兵役期是4年以上，哪種戰力強就可以看出來。現在因為環境變化，又把恢復徵兵、延長役期等議題炒作起來，但他不排斥，都可以討論。

媒體詢問，美國總統拜登此時派由前國防、國安官員組成的重量級代表團訪台，是否會加深台海緊張情勢？邱國正表示，目前就是把眼前的事情做好，台海情勢有不緊張的時候嗎？他認為都蠻緊張的，只是高低程度不同而已。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱國正指出，他不會因為其他枝微末節的事情而把思考主軸給搞亂，他也一再向國軍高階幹部提醒，思想要有主軸，且不要因為外界的沸沸揚揚而有所變更。他說，以前有句話是「大軍未動，糧草先行」，現在他都提醒大家「大軍未動，爭議訊息已經在做」。

媒體追問，是否將與訪團討論台海情勢？邱國正僅表示，目前的相關規劃由統一的單位處理，要談什麼議題會經過討論。 （編輯：翟思嘉）1110301