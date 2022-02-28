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俄烏戰火引台海憂慮 拜登派5名前國安官員訪台

2022/2/28 22:18（2/28 22:42 更新）
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路透社報導，美國總統拜登將派出5名前國安官員訪台，訪團由前參謀首長穆倫（圖）率領，預計3月1日下午抵達。（中央社檔案照片）
路透社報導，美國總統拜登將派出5名前國安官員訪台，訪團由前參謀首長穆倫（圖）率領，預計3月1日下午抵達。（中央社檔案照片）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）俄烏戰火延燒，台海穩定跟著引發憂慮。路透社報導，美國總統拜登將派出5名前國安官員訪台，訪團由前參謀首長穆倫率領，預計3月1日下午抵達，期間將與總統蔡英文、國防部長邱國正會晤。

路透社今天引述一位不具名拜登（Joe Biden）政府資深官員表示，訪團將由2007年至2011年間擔任美國參謀首長聯席會議主席的穆倫（Mike Mullen）率領，成員還包括前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan）、前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

此外，曾擔任白宮國安會亞太事務資深主任的葛林（Mike Green）與麥艾文（Evan Medeiros），也會一同訪台。

報導指出，訪團一行5人預計1日下午抵達台灣，2日晚間離台，期間計劃與蔡總統、邱國正及其他台灣資深官員會晤。

拜登政府官員雖不願說明選在此時派員訪台，是否與俄烏戰火有關。但路透社表示，在俄國入侵烏克蘭後，此行顯示美國對台灣的支持；台灣因為俄烏情勢提高警戒，擔憂中國會趁西方忙於應付俄國之際對台有所動作。

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這名拜登政府資深官員說，這5名訪團成員的挑選，傳達出美國對台灣與其民主之跨黨派承諾的重要訊號，也展現拜登政府對台灣更廣泛的承諾仍是「堅若磐石」。

這名官員強調，任何以非和平手段試圖決定台灣未來的作為，華府都會將其視為是對西太平洋和平與安全的威脅。「美國將維持能力，抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動。」（編輯：黃自強）1110228

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