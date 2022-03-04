首梯新制教召 5日上午8時蘆竹山腳國小報到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

14天新制教育召集首梯人員5日上午8時於桃園市蘆竹區山腳國小報到。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集試行驗證，首梯人員5日上午8時於桃園市蘆竹區山腳國小報到。教召期間不休假、每日施訓10小時，同時將有行軍里程逾10公里訓練科目，堪稱「最硬教召」。

首梯新制教召為熟悉戰時的戰場環境，有別過往在軍事營區報到，召員將自行前往戰術位置，也就是山腳國小報到並領取裝備，並以防守林口海灘為訓練目標，這次在山腳國小周邊共有600名人員進駐（含國軍幹部及受召員）；軍方人士上午告訴中央社記者表示，召員將於明天上午8時前往山腳國小報到。

國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將2日在國防部記者會上表示，規劃今年第一季至三季，由三軍及後備指揮部採局部方式實施，今年訓練能量約1萬5000人，並於第4季檢討試行成效。

俞文鎮指出，為考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

另外，訓練流程共分5個階段。第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第2階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第3階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第4階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第5階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謀少將日前指出，這次課程包括戰術行軍，結合綜合戰鬥教練、射擊訓練及夜間教練，其中夜間教練以編制武器射擊為主，和野外宿營為一個循環，每個循環課程2至4天，行軍里程10公里以上。

針對受召民眾的生活起居。陸軍司令部戰訓處動員組長羅永昶上校表示，新制教召結合戰術位置實況，以露營、舍營方式實施，包括野炊、口糧、加熱式餐盒等飲食方式都有規劃，也藉此機會驗證後勤能量；國防部後次室後勤管理處長黃信仁指出，國軍針對迷彩服、迷彩褲等一般性服裝的庫存無虞，至於內衣褲、襪子、毛巾等消耗性服裝，國軍將統一發給受召民眾3套，藉此滿足需求，因此受召民眾不用攜帶私人衣物入營受訓。（編輯：蘇志宗）1110304