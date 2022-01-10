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教召新制首梯3月入營 部分單位實施野宿野炊

2022/1/10 11:23（1/10 11:58 更新）
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首梯新制教召3月將入營，軍方人士10日表示，部分單位將於戰術位置野宿、野炊，熟悉戰場經營。（中央社檔案照片）
首梯新制教召3月將入營，軍方人士10日表示，部分單位將於戰術位置野宿、野炊，熟悉戰場經營。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北10日電）為強化後備戰力，全民防衛動員署1月1日已成立運作，並推動「1年1召、1次14天」教育召集。軍方人士今天說，首梯新制教召3月將入營，部分單位將於戰術位置野宿、野炊，熟悉戰場經營。

新制教育召集已在今年初正式上路，於第1季至第3季試行、第4季總檢討，每年訓練能量約1萬5000人。新制共分為射擊及戰鬥教練，除了射擊的發數大幅增加外，戰鬥教練時數共56小時，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置。

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軍方人士上午告訴中央社記者，首梯新制教育召集將於3月入伍，也將在北、中、南各作戰區各擇一教召營，視情況增加在戰術位置實施野宿及野炊的課目，各部隊目前開始檢整野營所需帳篷、野炊裝備，但由於教召日僅14天，不可能全程都在野外搭帳，確切細節仍規劃中。

軍方人士解釋，有別於傳統教召只是在營區裡住營舍、上室內課，此舉是希望後備部隊未來能隨時機動野宿、拔營，盼成為真正的野戰部隊。（編輯：張良知）1110110

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