全民防衛動員署揭牌 蔡總統籲堅實國防守護國家

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（中央社記者游凱翔台北30日電）全民防衛動員署今揭牌，總統蔡英文特別交付持續精進教召訓練、建立跨部會合作機制、以及適時修訂動員計畫等3大任務，並強調，只有建立全民防衛觀念才能打造堅實國防，讓世界看見台灣守護國家的決心。

國防部為強化後備戰力成立全民防衛動員署，今天上午於後備指揮部舉行揭牌典禮，總統蔡英文、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國防部副部長王信龍上將、參謀總長陳寶餘上將、三軍司令及及首任全動署長白捷隆等人與會。全動署定明年1月1日正式運作。

蔡總統致詞表示，為落實全民動員效能，她指示國防部成立全動署，除推動後備動員改革，讓國家達成後備動員合一、常後一體、跨部會合作3大目標，更要向國人表達政府推動全民國防的決心。

總統說，隨著科技進步、面對戰爭型態改變，以及非傳統威脅，守護國安不僅是國軍任務，也是每一個人要共同承擔的責任，現在國防部也開始製作全民國防手冊，內容涵蓋各項防空避難、戰災、動員等機制，要強化對國防參與了解，只有建立全民防衛的觀念，才能打造最堅實國防，讓世界看見台灣會堅守，不畏戰、不求戰原則，更讓世界看見台灣守護國家決心。

蔡總統並指出，在後備動員改革上，也會陸續完成5個新訓旅編制，並且依照防衛作戰需求重新編組各類型後備部隊、強化後備戰力。

總統今天並交付全民防衛動員署3大任務，分別為：第一，持續精進教召訓練、提升後備部隊戰力。明年教召將由原本的5到7天，試行改為每次14天，並增加行軍宿營、戰傷急救等課目，國防部將在第4季確實檢討成效，持續精進後續教召。

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第二，建立跨部會合作機制、確實整合全民總力。各地人力、物力、戰力、物資儲備是防衛固守關鍵，國防部和各部會、各縣市應密切聯繫，建立跨部會協調機制，確實掌握災時、戰時都能夠運用民力、物力。

第三、適時修訂動員計畫，讓各項計畫更為周延。目前動員綱領已依分類計畫、執行機關召開跨部會研討會議並擬定動員計畫，全動署審視動員計畫，各動員部會、縣市代表一起配合國防政策，提升動員能量，強化守護國家力量。（編輯：郭無患）1101230