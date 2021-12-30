全動署：教召14天新制 未來全面推廣

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明年起新制教召將從原本5至7天增加到14天，第一季於北中南各一部隊試行驗證，第二季將第一季執行經驗擴大到北、中、南作戰區各兩個營以上的單位。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北30日電）國防部全民防衛動員署今揭牌，署長白捷隆表示，美國國防授權法案提到，希望美台未來交流後備事務，美國強項就是有實戰經驗，國民兵也從事境外任務，可以在交流中相互汲取優點、交換意見。

國防部為強化後備戰力成立全民防衛動員署，定明年1月1日正式運作，今天上午於後備指揮部舉行揭牌典禮，總統蔡英文、國防部長邱國正及及首任全動署長白捷隆等人參與儀式。

首任全動署長由前國防部資源規劃司長白捷隆出任，他擔任司長期間，負責推動「國防產業發展條例」法制與配套，並主責人物力資源運用等業務，與他共事的人員形容白捷隆「邏輯清晰、處事從嚴」，也能積極與國會協調，溝通能力佳。

白捷隆經歷頗為特殊，自國立成功大學畢業後，插班進入陸軍官校就讀，曾任陸軍參謀長，中將退伍後透過考試再轉任文官。

美國2022年國防授權法中提到，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強國民兵（National Guard）與台灣合作，並要求國防部長，最晚在明年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強國民兵與台灣合作的可行性與適當性報告。

白捷隆接受媒體訪問時表示，美國國防授權法案提到，希望美台未來交流後備相關事務，美國強項就是有豐富的實戰經驗，國民兵也從事境外任務，雖然台灣的戰略指導是重層嚇阻、防禦固守，但仍可在交流過程中相互汲取優點，交換意見。

白捷隆指出，全動署是建軍備戰要務之一，也是政府施政重要工作，蔡總統去年在就職典禮上曾揭示動員改革方向，也就是後備動員合一、常後一體及跨部會合作。

他表示，將後備指揮部隸屬於全動署下就是改革第一步，從組織面開始讓中央政策到地方的執行更加密切配合；常後部隊合一的部分，已強化4個月役期的軍事訓練役，並再進入部隊了解實務。

明年起新制教召將從原本5至7天增加到14天，第一季於北中南各一部隊試行驗證，第二季將第一季執行經驗擴大到北、中、南作戰區各兩個營以上的單位，第四季檢討評估。白捷隆表示，將蒐集師資、訓場、課程調度等數據，讓未來全面推廣時更加周延。

同時，行政院長蘇貞昌也在上週行政院年終動員會報中，特別提到民物力的儲備，要依據環境變化重新盤整動員計畫，配合科技進展、組織再造及環境發展。

國防部日前指出將編撰「全民國防手冊」，白捷隆表示，已邀集相關部會、地方政府研討，目的是以簡潔易懂的文字，讓民眾了解戰災發生時的空襲避難、停水停電、救護救難動員等重點，目前已經完成初稿，將適時推出。

今天揭牌的全民防衛動員署比國防部現行「全民防衛動員室」位階高，編制從原本30人增加到150人，除負責軍事動員，也進行跨部會行政動員協調；目的是提升後備戰力，統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務。

有關新制教召，明年為新舊制並行，新制第1季至第3季試行、第4季檢討評估；新制年年施訓，一年訓量約1萬5000人。（編輯：郭無患）1101230