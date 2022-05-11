中共武裝直升機越台海中線 國防部研判實戰化驗證

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（中央社記者王揚宇台北11日電）立委關心共機擾台的範圍與趨勢，及昨天有中共武裝直升機越過台海中線，國防部有無洞察及因應措施；國防部副部長王信龍上將分析，中共這些行動，是一種實戰化驗證，國防部完全掌握。

立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議今天併案審查陸海空軍刑法部分條文修正草案等案，王信龍列席報告並備質詢。

江啟臣質詢時，先問昨天是否有中共武裝直升機穿域台海中線，還是在中線邊緣。

國防部情報參謀次長室次長顏有賢中將說，每天都有掌握共機活動，該機越過海峽中線約0.5海里，就在邊緣；共軍的目的很多，不管是做相關演訓或對應外軍也好，都是可能行動之一。

江啟臣詢問，觀察共機擾台趨勢，過去大部分在西南左下角空域，最近台灣南部空域完全被包圍，國防部有沒有洞察這些趨勢，以及該如何防範。

王信龍說，中共的這些行動，是一種實戰化的驗證，國防部完全掌握也有應對，國軍都有相關規範應處。

江啟臣表示，國防部應處為何，是用廣播驅離還是飛彈追監；王信龍說，這都是多重作為，共軍的行動方案都會納入訓練構想。

江啟臣追問，是否有擦槍走火風險；王信龍表示，「我們會掌握，委員可以放心」。

此外，國民黨立委陳以信質詢時，關心國軍支援「快篩國家隊」議題；國防部常務次長李宗孝中將表示，國軍支援的人力，是依據經濟部在前一日向國防部提出需求，人力派遣順序是先後輔幹部，再來是戰鬥支援部隊。

王信龍表示，國防部會根據政府需要全力支援。（編輯：郭無患）1110511