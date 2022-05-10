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中共遼寧艦東部外海軍演 國防部：有效掌握應處

2022/5/10 11:15（5/10 13:30 更新）
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圖為6日遼寧艦在太平洋實施艦載戰機殲-15起降演練。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp/js）
圖為6日遼寧艦在太平洋實施艦載戰機殲-15起降演練。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp/js）
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（中央社記者陳俊華台北10日電）中共遼寧艦最近在台灣東部外海軍演。國防部發言人孫立方少將今天說，國防部運用聯合情監偵手段，都能有效掌握、應處，對於中共各種可能行動，都以料敵從寬原則進行評估。

日本防衛省觀察到航行在太平洋的遼寧號從3日以後，連續5天進行艦載機起降，研判中國是在進行提升航艦運用能力的演訓。

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國防部上午舉行線上例行記者會。孫立方說，台海周邊的中共機艦動態，國防部運用聯合情監偵手段，都能有效掌握、應處，對於中共各種可能行動，都以料敵從寬原則進行評估，也列入敵可能行動妥為研討。

另外，傳出美軍ODA特戰分隊在台協訓陸軍特戰部隊、涼山特種部隊等單位進行高空滲透。孫立方表示，台美軍事交流的常態性既定行程，都會依照年度計畫、期程執行，細節部分援例不做評論。（編輯：翟思嘉）1110510

日本防衛省統合幕僚監部8日公布中國海軍動態。（圖取自twitter.com/jointstaffpa）
日本防衛省統合幕僚監部8日公布中國海軍動態。（圖取自twitter.com/jointstaffpa）
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