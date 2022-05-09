共軍證實近日在台灣東部海空實兵演練

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中共解放軍東部戰區9日證實，6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練。圖為共軍運8同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社記者張淑伶北京9日電）中共解放軍東部戰區今天證實，6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

「東部戰區」微信公眾號今天發布上述消息。連日來中華民國國防部及日本防衛省都已監測到共軍機艦在周邊水域的頻繁活動。

日本觀察到航行在太平洋的遼寧號於本月3日以後連續5天進行艦載機起降，研判中國是在進行提升航艦運用能力的演訓，對此提高警戒，派出海上自衛隊搭載直升機的出雲號護衛艦監視。

根據台灣國防部8日公布的「即時軍事動態」，共機運8反潛機已連續4天深入台灣南方及東南空域。

其中，6日當天共有18架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），這是共軍5月份至今規模最大的一次飛行行動。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲當時分析，中共陸基航空部隊已日趨成熟，加上運8反潛機連日深入東南空域，可能原因是為了與出現在台灣東部外海500公里的遼寧號航艦戰鬥群聯合演訓；中共也藉演訓間接傳達對台灣議題「國際化」的不滿。（編輯：呂佳蓉）1110509

圖為6日遼寧艦在太平洋實施艦載戰機殲-15起降演練。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp/js）