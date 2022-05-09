南韓總統就職典禮未正式受邀 吳釗燮：持續溝通爭取

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）南韓明天舉行候任總統尹錫悅就職典禮，外交部日前表示因疫情影響立委組團意願，將由駐韓代表處就近派員參加。外交部長吳釗燮今天備詢時證實，台灣尚未收到韓方正式邀請函，仍持續溝通，表達台灣希望有機會派代表恭賀。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮、僑務委員會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。

隔離中的民進黨立委王定宇透過線上質詢詢問，尹錫悅就職典禮在即，台灣到底有無收到正式邀請？吳釗燮表示，外交部原本希望循例安排立委組團參加，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，立委回來又需要隔離，因此立委無法組團前往。

王定宇追問，疫情在台灣可以用「外交泡泡」處理，他相信立委這麼多，一定總會有人願意去，關鍵是不是韓國根本沒有正式邀請台灣出席？吳釗燮回答「委員說的對」。

王定宇表示，就職典禮是由韓國現任文在寅政府籌備，漏了台灣外交部是否有向韓方反應？吳釗燮強調，「都有透過管道爭取」，目前都還在討論中，外交部持續透過駐韓代表處與韓國政府溝通，表達台灣希望有機會恭賀韓國新任總統就職。

王定宇詢問對於尹錫悅政府的台韓關係展望，吳釗燮說，尹錫悅還沒正式上台難以評估，但從尹錫悅在選舉時的各種發言，可看到許多正面因素，外交部持續努力，也有透過管道跟尹錫悅方面溝通。

國民黨立委馬文君表示，外交部5日在新聞稿說，徵詢過許多立委組團參加韓國總統就職典禮，立委不願組團前往，但她自己就沒被詢問過，外交部是否可公布問過哪些委員？否則不應隨意推給「立委沒意願去」。對此吳釗燮表示，確實詢問過一些立委，但不適合公布名單。

2008年前南韓總統李明博就職典禮，台灣由時任立法院長王金平與國安會秘書長陳唐山擔任特使前往韓國，抵達首爾後卻在最後一刻遭中國打壓無法出席。

2013年南韓前總統朴槿惠就職典禮，王金平成功率領立院代表團出席慶賀，代表團成員包括當時擔任立委的林德福、羅明才、林佳龍、林世嘉、李桐豪等，被視為外交突破。

2017年南韓總統文在寅上任，因朴槿惠遭彈劾導致國政空轉多時，未舉辦就職典禮。（編輯：楊蘭軒）1110509