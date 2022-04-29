日韓爭議未決 岸田文雄擬不參加尹錫悅就職典禮

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（中央社東京29日綜合外電報導）南韓新任總統尹錫悅將於5月10日宣誓就職，日本產經新聞報導，雖然韓國方面期待日本首相岸田文雄出席尹錫悅就職典禮，但因日韓間「徵用工」等爭議未決，岸田擬不出席。

日韓兩國因二戰時的「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）訴訟、慰安婦等爭議惡化，日韓關係正處於二戰後最差的情況。

多名日本政府相關人士表示，因南韓方面並未提出解決爭議的方案，認為岸田赴韓為時尚早，目前正研議由外務大臣林芳正等閣員代表出席。

報導指出，在南韓現任總統文在寅執政下，日韓關係陷入二戰後最糟狀態，而在3月贏得總統大選的尹錫悅則展現重視與美日合作的態度，上任前派出由南韓國會副議長鄭鎮碩領軍的代表團訪日，於4月26日與岸田會面。

岸田雖因北韓試射飛彈、中國的軍事與經濟壓力、俄羅斯入侵烏克蘭等國際情勢，重視美日韓與日韓合作，但認為日韓間的爭議與關係惡化，起因於南韓對1965年的日韓請求權協定與2015年日韓慰安婦共識等單方面反悔。

岸田在26日的記者會上說，「遵守國與國的約定，是國家關係的基本」，要求南韓方面提出解決爭議的因應措施。

日本政府相關人士表示，若由林芳正出席尹錫悅的就職典禮，一方面可以對尹錫悅有意改善日韓關係表達肯定，另一方面也傳達出岸田不出席的訊息。若岸田親自出席但南韓事後翻臉，也恐會讓岸田在國內遭到批評。

報導說，南韓政府過去曾有先例，喊出要改善日韓關係的口號最後卻轉向反日，例如與尹錫悅同為保守派的前總統李明博，剛上任時表示他未來目標是營造日韓關係，但2012年卻登上日韓間有主權爭議的竹島。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110429