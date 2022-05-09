美國12日辦全球疫情峰會 吳釗燮證實台灣已受邀

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）美國政府12日將舉辦第二屆COVID-19全球峰會，外交部長吳釗燮今天證實，目前台灣已經接到邀請，去年台灣是由前副總統陳建仁參加，對於今年是否會升高到「總統級」，吳釗燮表示相關人選、細節尚無法對外說明。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮、僑務委員會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時指出，去年第一屆峰會是由美國總統拜登（Joe Biden）親自主持，當時外交部大肆宣傳，為何今年毫無消息？

吳釗燮回應指出，台灣今年已經接到邀請，但是參與方式、參與人選還無法對外說明，說明時機必須配合主辦單位。

江啟臣追問是否因為今年要提升到總統蔡英文親自參與，才如此敏感保密？吳釗燮僅重複表示，公布時機是配合主辦單位，會等峰會結束後才對外公布，這是對方希望的做法，等處理完畢再公布，跟去年的做法一樣，對方提出的期待就是這樣。

江啟臣追問是否能證實與會層級提升？吳釗燮表示，他只能證實今年台灣確定已接到邀請，只差美方還沒通知我方可宣布，他不能說明與會層級是否提高。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已造成全球超過600萬人喪命，美國白宮4月18日宣布，將於5月12日召開一場目的在終結疫情危機並為了防範未來動盪而制定計畫的全球峰會。

法新社報導，這場線上峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾和加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。（編輯：楊蘭軒）1110509