邱國正：共軍航艦遼寧號已70次航訓10次遠航

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（中央社記者游凱翔台北5日電）共軍航空母艦戰鬥群2日航經西太平洋，國防部長邱國正今天表示，國軍這幾年都有調查，例如航艦遼寧號迄今已第70次航訓、第10次遠航，國防部都有完全掌握。

日本防衛省統合幕僚監部2日表示，共軍航空母艦遼寧號率領7艘各式軍艦，由東海穿越宮古海峽進入太平洋。

國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，上午以「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢。

民進黨立委趙天麟關切共軍這項行動，並詢問國防部掌握程度。

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邱國正回應，國軍這幾年都有調查，例如遼寧號從成軍成艦到下水運用，迄今已做第70次航訓、第10次遠航。只要離開東海、離開南海，就稱為遠航，但國防部完全掌握。

邱國正也指出，近期台海週邊有很多敵船艦，原則上都與國軍保持對峙，且有時因環境變更船艦也會變多，而中共海空軍也會配合演訓，國軍都有掌握數量，但國防部不宜發布相關情資，若有特殊狀況會對外說明。（編輯：翟思嘉）1110505