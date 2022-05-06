18架共機擾台 學者：研判與遼寧艦戰鬥群聯合演訓

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（中央社記者游凱翔台北6日電）18架共機今天侵擾台灣防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機連2天深入東南空域；戰略學者分析，遼寧號航艦作戰群目前位置在台灣東部外海，推測可能演練遠征打擊機群作戰，並與遼寧號航艦戰鬥群進行聯合演訓。

空軍晚間發布共機動態，18架共機（1架運8反潛機、2架空警500預警機、2架轟6、6架殲11戰機、1架運8遠干機、6架殲16戰機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

除了今天的2架轟6，其中1架運8反潛機更連續2天深入台灣南方及東南方空域，加上日本防衛省統合幕僚監部2日公布，共軍遼寧號航艦率領7艘各式軍艦，由東海穿越宮古海峽進入太平洋，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，目前航艦所在地點，可能位於台灣東方500公里、琉球南方一帶海域。

蘇紫雲告訴中央社記者，遼寧號近日在台灣東部外海500公里的菲律賓海一帶演習訓練，根據公開資訊，近年遼寧號動向大多於春末夏初季節、即5月時離開母港往南演訓，以避免演訓期間遭遇颱風等大自然因素。

蘇紫雲認為，中共陸基航空部隊已日趨成熟，加上運8反潛機連2天深入東南空域，可能原因是為了與遼寧號航艦戰鬥群聯合演訓。

在政治層面，蘇紫雲說，美國、英國3月間再度討論台海安全情勢，日本首相岸田文雄昨天也再次提及台海穩定重要性；因此，中共透過演訓間接傳達對台灣議題「國際化」的不滿。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，根據空軍公布的動態，今天機型為完整的遠征作戰編隊，可能在演練遠征打擊機群作戰，而反潛機深入台灣東南空域，推測可能是與遼寧號航艦作戰群配合演練外，亦可能是偵測巴士海峽一帶潛艦，或蒐集水文資訊。

揭仲提到，巴士海峽被稱為「潛艦走廊」，不僅是重要通道更是兵家必爭之地，中共透過此舉強化及經營西南區域。

前空軍副司令張延廷中將分析，中共此舉是進行跨島鏈戰術演練，透過今天的遠征打擊編隊與遼寧號航艦作戰群海空協訓。

張延廷建議，這次遼寧號動態並非由國防部主動披露，而是由漁民發現，但其實國軍都有掌握相關動態，未來應主動讓外界知道，並擅用媒體的優勢奪取文宣作戰先機，就如同烏克蘭在戰爭中適時公布攻勢與戰況，取得國際話語權。（編輯：林克倫）1110506