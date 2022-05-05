6架共機擾台西南ADIZ 運8反潛機深入東南空域

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（中央社記者游凱翔台北5日電）空軍今天晚間發布共機動態，6架共機（1架運8反潛機、1架空警500預警機、2架轟6、1架卡28反潛直升機、1架運8遠干機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

空軍晚間發布共機動態，6架共機（1架運8反潛機、1架空警500預警機、2架轟6、1架卡28反潛直升機、1架運8遠干機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

根據空軍公布的共機軌跡圖顯示，運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。另外，被稱「反潛神鷹」、為前蘇聯海軍卡27艦載反潛直升機出口型的卡28反潛直升機，活動軌跡位於東沙群島東北方一小區塊；因卡28主要搭載054A飛彈護衛艦，根據圖示顯示，不排除自護衛艦上起飛執行反潛任務。

針對共機擾台行徑，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

多名戰略學者日前曾分析，反潛機頻繁現蹤台灣周邊海域，可推測共軍對於水下重視程度很高，凸顯出未來的水下戰爭將決定台海未來發展，且巴士海峽為「潛艦走廊」是兵家必爭之地，中共透過此舉強化及經營西南區域。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林克倫）1110505