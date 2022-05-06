18架共機擾台 運8轟6深入東南空域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）空軍今天晚間發布共機動態，18架共機（1架運8反潛機、2架空警500預警機、2架轟6、6架殲11戰機、1架運8遠干機、6架殲16戰機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。其中運8反潛、轟6深入東南空域。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

空軍晚間發布共機動態，18架共機（1架運8反潛機、2架空警500預警機、2架轟6、6架殲11戰機、1架運8遠干機、6架殲16戰機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中1架運8反潛機、2架轟6深入台灣南方及東南方空域。

針對共機擾台行徑，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：蘇志宗）1110506