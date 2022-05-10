中科院連3天火砲試射 中國軍艦現蹤蘭嶼外海【獨家】

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中科院10日起連3天在東南海域4波火砲試射，動用無人機配合，管制危險範圍，最長超過200公里。中央社記者盧太城台東攝 111年5月10日

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）中科院今天起連3天在東南海域4波火砲試射，動用無人機配合，管制危險範圍，最長超過200公里；此外，清晨5時一艘中國軍艦現蹤蘭嶼東北方60浬，往南航行，研判進巴士海峽。



國防部發言人孫立方告訴中央社記者，台海周遭活動及機、艦相關動態，國軍聯合情監偵系統都能適切掌握。



根據行政院農業委員會漁業署航安公告，10日到12日有4波火砲試射，包括清晨和中午時段，從九鵬地區往蘭嶼和綠島間外海射擊，最大彈道高度2萬5000呎，危險範圍最遠超過200公里，將配合UAS（無人航空器系統）偵照。



上午7時起2架勇鷹高教機飛往太麻里靶場實施電子炸射，緊接著是無人機和中科院火砲射擊演練，中科院在太麻里海邊架設天線和指揮車，引起民眾好奇。



此外，根據國防部日前送交立法院「國防部應定期提交計畫各項完成計畫與困境」書面報告，披露各型飛彈將量產，包括陸射／海射型劍二飛彈系統、天弓三型防空飛彈、雄三超音速反艦飛彈、雄二與雄昇飛彈、萬劍彈等，以因應共軍威脅。（編輯：李明宗）1110510