傳密克羅尼西亞盼與台建交 吳釗燮：確有交換意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩、郭建伸台北10日電）外媒報導，密克羅尼西亞總統帕努埃洛致函揭露中國威迫行徑，並有意與台建交。外交部長吳釗燮今天下午在立法院備詢表示，報導有些出入，但他確實有跟帕努埃洛交換意見。

外交部發布新聞稿表示，信件內容足證中國威權主義對外擴張手段，政府尊重並歡迎密克羅尼西亞與台灣拓展雙邊關係。不過，對於密克羅尼西亞總統提到雙邊討論建交的細節，外交部表示不予評論。

「外交家」（The Diplomat）今天報導，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國領導階層，係屬中國對他個人與密克羅尼西亞官員的威脅利誘行徑，並透露今年2月他曾與外交部長吳釗燮討論與台灣建交。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，媒體披露密克羅尼西亞聯邦即將卸任的總統帕努埃洛曾探詢台灣外交部長，希望跟台灣建交卻需要支付5000萬美元，質疑恐淪為凱子外交。

吳釗燮表示，報導有些出入，但他確實有跟帕努埃洛交換意見。

外交部今天發布新聞稿指出，中國去年與索羅門群島簽安全協議後，在太平洋區域的野心昭然若揭，已引起印太與各國關切，密克羅尼西亞總統詳述密克羅尼西亞遭中國政治戰（Political Warfare）及灰色地帶動作（Grey Zone Activities）影響，及中國在外交場域的惡劣行徑，足證中國的威權主義擴張手段，民主陣營須團結一致阻止其損害全球利益。

外交部表示，廣結善緣、爭取與理念相近國家交往，一向是台灣外交工作目標，對於報導中引述台灣與個別國家的接觸，外交部不予評論。

外交部表示，相對中國華而不實的承諾，及「一帶一路」大而無當的工程，台灣向來秉持踏實外交、互惠互助及「台灣能幫忙」精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

外交部強調，未來樂願以台灣模式協助密克羅尼西亞發展，嘉惠密克羅尼西亞人民福祉，並尊重及歡迎密克羅尼西亞與台灣拓展雙邊關係。

外交部表示，台灣與關注太平洋區域和平的理念相近國家共享民主自由等核心價值，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與全球理念相近國家攜手合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張脅迫，維護以規則為基礎的國際秩序，促進印太地區的自由、開放、穩定、繁榮。（編輯：蘇志宗）1120310