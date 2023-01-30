紐時：中國大撒幣外交 台灣前友邦民眾反感益增

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（中央社台北30日電）中國大撒幣外交頻挖台灣牆腳，2019年南太島國索羅門群島終結與中華民國自1983年締結的邦交，不過「紐約時報」報導，如今索國民眾非常反感中國的財大氣粗，並說對中國的失望正加劇。

紐時（The New York Times）今天報導說，中國與索羅門建交逾3年，雙方簽署安全、航空、電信等秘密協議，闢建了相當可觀的中國大使館，中國建交前承諾的宏偉體育館已開始動工。

場館前面掛著醒目以中英文鼓吹友誼、合作與安全的標識，但工人卻說這一切都是謊言，「大家都想罷工，因為工資低，而且不安全」。

還有工人氣憤控訴：「他們不明白我們。」並說在工地的時薪比酒店打工還少，中方承諾的食物和交通補貼從未兌現，他們沒有接受安全培訓就上工了，語言不通的中國工頭用手勢跟他們溝通，做錯了就被敲頭。

另據反對黨領導人指控，中國鼓吹拖延索國選舉，並展開賄賂，以確保中國的盟友永續執政；民間社會團體聲稱，中國的資金用於購置筆電，在社區集會播放歌頌中國的政治宣傳片。

反對陣營的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）說，兩名政府官員最近向他父親的堂表親賄賂近200萬美元（約新台幣6016萬元），意圖慫恿對方與他在選舉打對台，甚至一年多前還拱另個親戚參選，回報是75萬美元。他認為，如果沒有中國的資金，金額不可能大到這種地步。

至於先前中國與索羅門簽署安全協議，外洩文件顯示，原來這是中國政府斥資，透過之前由台灣資助成立的「國家發展基金」作為管道，匯款給50名議員中的39人，每人獲得約2萬5000美元。

澳洲智庫學者曾警告，透過這項安全協議，中國極可能派遣解放軍前往當地甚至興建軍事設施。

此外，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）又宣布，同意由中國國企中國港灣工程有限責任公司負責闢建161座華為基地台，同時中國將提供貸款7000萬美元。

類似種種看在索國民眾眼裡，這就好比有個不請自來的木匠大搖大擺走進某人家廚房，比劃一番甚麼也不說，就開始自顧自地東拆西建，並日益憤怒且擔憂中國巨額支出與貸款的存心漸漸發酵。

索國民眾深覺，北京充滿自信並以金錢驅動的外交，與其說是個良性夥伴，更像是專橫和腐敗的力量，只會增加衝突的風險。

甚至更有許多人抱怨，2019年蘇嘉瓦瑞宣布與台灣斷交後，越來越多的中國企業在當地落戶，但新來的中國人對待員工（和顧客）就像對待苦力一樣，尤其中國籍的老闆們往往站在高台上收銀，俯視所有來店裡消費的顧客。

現年50歲的酋長柯塞姆（Peter Kosemu）說，民眾對中國及中國代理人的失望情緒正不斷累積，大家受夠了訴求被政府無視的局面，抗議可能是讓他們傾聽的唯一途徑。

南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪（Audrey Wong）表示，中國遠沒有人們普遍認為的那麼成功，他們認為用錢收買是實現中國政府願望的一種更快、更有效的方式，實情則是只會引發強烈反彈，而且行不通。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120130