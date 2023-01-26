斐濟新總理拒中國培訓部隊 北京在南太遇絆腳石

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（中央社台北26日電）斐濟新總理拉布卡上台，著手加強與澳洲的軍事和外交關係，示意將推翻與北京達成的協議，拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊，顯示中國在南太平洋遇到一個重大的絆腳石。

拉布卡（Sitiveni Rabuka）去年底就任，澳洲人報（The Australian）1月25日報導，與其前任親北京的外交政策明顯不同，他受訪時表示，「中國正日益努力鞏固其影響力，而我相信，與你更了解的人走在一起總是更安全的」。

他對前任執政的16年中，中國在斐濟的影響力急劇增加感到震驚。他承諾其執政的政府不會接受索羅門群島式的協議，允許中國培訓斐濟的警察或軍隊，「我們希望保持和鞏固我們的主權戰略資產」。

拉布卡說，他們（中國）可能想這樣做，但這對斐濟來說是一個非常困難的決定，因為我們有兩個非常友好的協議，即與澳洲的國防合作計畫和與紐西蘭的軍事援助計畫。

他強調，在簽訂任何其他協議之前，必須仔細考慮，因為這些協議可能會產生反作用。

報導指出，拉布卡示意將推翻與北京達成的協議，根據該協議，中國警察可被借調到斐濟警察局長辦公室。

而許多斐濟警察對中國國家安全機構的成員坐在斐濟警察系統的中心表示憤怒。

拉布卡認為這不應該繼續，因為雙方司法系統不同，斐濟是基於英國的系統，他領導的政府更願意繼續使用熟悉的系統。

此外，儘管斐濟的經濟狀況不穩定，但拉布卡也排除了向中國或其他外國利益集團出售如機場和海港等關鍵的基礎設施。

拉布卡去年12月24日在國會不記名投票中獲得多數黨派支持，隨後正式宣誓就任斐濟總理，前總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）16年的執政落幕。（編輯：唐佩君/李雅雯）1120126