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美澳防長聲明 矢言對抗中國破壞穩定軍事活動

2022/12/6 14:20（12/6 14:36 更新）
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美國國防部長奧斯汀（前左）與澳洲國防部長馬勒斯（前右）在華府會面。（圖取自twitter.com/RichardMarlesMP）
美國國防部長奧斯汀（前左）與澳洲國防部長馬勒斯（前右）在華府會面。（圖取自twitter.com/RichardMarlesMP）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）澳洲和美國國防部長今天在五角大廈會談後發布聲明表示，雙方決心「對抗中華人民共和國破壞穩定的軍事活動」。

路透社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在華府會面，這是美澳年度部長級磋商會議（AUSMIN）的一環，兩國外交部長明天也將與會。

此外，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）預定參加7日在華府舉行的第一場英、美、澳三方安全聯盟AUKUS部長級實體會議。

AUKUS是為了協助澳洲打造核動力潛艦而組成，這3國正面臨關鍵時刻，將於明年3月決定潛艦採英製或美製，並為澳洲艦隊規劃藍圖。

澳方曾表示，澳洲需要長程和具備匿蹤能力的核動力潛艦，將裝備傳統武器。

美國國防部上週發布一份有關中國的報告指稱，北京當局正透過外交手段來批評、破壞AUKUS。報告提到，中國官員「錯誤地將AUKUS定調為核擴散行為」。

澳洲政府曾表示，澳洲加入的「禁止核子擴散條約」（NPT）並未禁止核子推進。

五角大廈會議後發布的聲明表示，澳洲和美國將深化國防合作，包括技術合作。

中國是澳洲最大貿易夥伴，也是澳洲出口鐵礦的最大市場，但自從中國今年與索羅門群島簽訂安全協議後，澳洲政府就愈來愈擔心中國在南太平洋的軍事企圖。

澳洲外交人員說，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上月在20國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平會面，是兩國邁向關係正常化的一步，但這不會改變澳洲的國防政策。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111206

#澳洲
#中國
#五角大廈
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