50國集會美防長示警烏克蘭陷存亡危機 德國加拿大增援

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（中央社德國拉姆施坦/渥太華19日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀今天警告烏克蘭陷入存亡危機，試圖讓50個盟國相信華府在對烏軍援資金基本耗盡之際仍致力相挺。德國和加拿大等國今天也宣布增援烏克蘭。

路透社報導，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）迄今仍拒絕將一項涵蓋600億美元（約新台幣1.9兆元）援烏經費的法案付諸表決，白宮持續想辦法援助基輔當局。

奧斯汀（Lloyd Austin）在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）主持「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）每月會議，與大約50國國防部長和軍事領袖討論烏克蘭議題。

奧斯汀在會後記者會上說：「烏克蘭現今處於存亡危機，美國安全也處於險境。」

他還說：「我今日於此下定決心，致力維持美國安全援助和彈藥供應。而這攸關烏克蘭存亡和主權，也事關美國名譽和安全。」

此行是奧斯汀今年自攝護腺癌治療後首次出訪，他未透露華府將如何在沒有加碼援助資金的情況下支援烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天懇請盟國提供更多防空系統，他說俄羅斯光在本月襲擊就發射了130枚飛彈、超過320架攻擊無人機以及將近900枚導引炸彈。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天宣布一項包含1萬發彈藥的5億歐元（約新台幣175億元）援烏計畫，並表示美國仍然是可靠的合作夥伴。

佩斯托瑞斯說，「我毫不懷疑美方的可靠程度」，還說「政治體系方面有其特殊性，我們必須應對這一點」。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）今天也表示，加拿大將向捷克率領的計畫提供超過4000萬加元（約新台幣9.5億元），這項計畫目的是為烏克蘭向第3國購買80萬枚砲彈。

布萊爾告訴媒體，這筆資金將有助於運送數千發重型彈藥。加拿大也將向烏克蘭捐贈價值750萬加元的夜視裝備。

烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰事進入第3年，雙方目前砲戰激烈。對烏軍來說，彈藥供應成了一個關鍵的問題。

布萊爾說：「烏克蘭已向我們表明，他們在戰場上面臨彈藥短缺，現在亟需大砲彈藥。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130320