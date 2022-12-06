外交部：澳洲國會訪團抵台 行程基於互信不公開

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澳洲廣播公司6日報導，澳洲朝野兩黨的6名聯邦議員來台訪問，訪團是由自由黨議員巴克霍茲（圖）率團。（圖取自facebook.com/SBuchholzM）

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）外交部今天證實，澳洲一個跨黨派國會議員團已在4日抵台訪問，但基於與澳洲方面的互信，目前無法進一步透露訪團相關行程。

澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，澳洲朝野兩黨的6名聯邦議員來台訪問，這是2019年以來首個訪台的澳洲國會團，但報導稱澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）刻意淡化此行，強調澳洲國會議員訪台並不罕見。報導並稱，若干訪台議員考量政治敏感性，也不願過於高調。

根據ABC報導，訪團是由自由黨議員巴克霍茲（Scott Buchholz）率團，成員包括前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），以及其他兩名聯盟後座議員和兩名工黨議員。

外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人歐江安回應媒體提問時證實，的確有一個跨黨派的澳洲國會議員訪團抵達台灣，外交部基於互信不便透露具體行程，但外交部特別強調，政府歡迎全世界各國跨黨派人士來台訪問，表達對台灣的支持。

歐江安表示，澳洲國會歷來都曾組團訪問台灣，這是行之有年的慣例，藉此推動澳洲跟台灣之間各項領域的友好交流，深化彼此夥伴關係。

歐江安說，澳洲國會向來對台友好，今年2月，澳洲聯邦參眾兩院的「外交、國防暨貿易聯席委員會」發布調查報告，建議澳洲政府要跟「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP）成員合作，鼓勵並促成台灣入會，同時鼓勵同步啟動台澳自由貿易協定（FTA）談判，具體展現了澳洲國會對台灣的友好與堅強支持。

歐江安表示，澳洲跟台灣近年來各項實質進展有目共睹，台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第5大貨品出口市場，雙方共享自由民主人權法治的普世價值，台澳將不斷持續深化各領域合作，並共同致力維護印太區域的安全穩定跟繁榮。

歐江安表示，外交部感謝澳洲政府持續在國際重要場合強調維繫台灣海峽和平穩定的重要性，公開發聲支持台灣的國際參與，展現台澳堅實多元互惠友好的夥伴合作關係。（編輯：郭無患）1111206