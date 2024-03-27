加薩3萬人亡 美防長籲以：保衛平民是當務之急

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀今天表示，加薩平民死傷人數「過高」，在以哈戰爭中保護巴勒斯坦平民是道德和戰略上的當務之急，建議以色列採取替代方案來取代在加薩南部的大規模行動。

綜合法新社和路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）今天在華府五角大廈與以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）進行會談，並於會談一開始發表上述言論。此時，美國總統拜登和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之間的關係已跌至戰時低點。

奧斯汀在會議一開始的時候說：「今天的加薩（Gaza），平民死傷人數實在過高，而人道援助的數量又遠遠不足。」

他以迄今最為強硬的語氣說：「加薩正在遭受人道主義災難，情況正愈變愈糟。」

五角大廈官員告訴媒體說，奧斯汀同意有必要打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩南部城市拉法（Rafah）的幾個營，但仍對以方施壓，說保障平民安全既是「道德方面的當務之急」也符合「共享的戰略利益」。

這位官員說，「國防部長表示，我們的目標是協助以色列找到替代方案，用以取代一場全面性且恐過於倉促的軍事行動」，並說奧斯汀點出軍事行動「可能會危及棲身在拉法的100多萬平民性命」。

這位官員說，葛朗特有表達他「對這些議題的承諾」。

這名官員並未詳述奧斯汀所謂的入侵替代方案為何，但點出有必要增加人道援助，並說一個海事人道走廊預料會在數星期內架設完成並開始運作。

一直以來，美國都在提供以色列軍事和外交的援助，然而，隨著加薩走廊的死亡人數一路攀升、人道情況日益惡化，美方也升高了對尼坦雅胡的批評聲浪。

然而，奧斯汀表示，以色列和美國之間的安全結盟關係是「不可動搖的」，說「美國是以色列最親密的盟友，這一點不會改變」。

哈瑪斯於去年10月7日跨境突襲以色列南部，殺害約1160人，且目前仍握有約略130名人質。突襲事件過後，以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩走廊發動報復軍事行動，迄今造成至少3萬2414人喪生，其中多為婦孺。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130327