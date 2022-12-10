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澳洲盼強化雙邊防衛合作 示意爭取日本加入AUKUS

2022/12/10 23:22
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（中央社東京10日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）宣告，日本與澳洲的安全關係日益「不可或缺」，這傳達出明白訊號，即澳洲希望日本加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳、日兩國同時也致力於舉行比較複雜和尖端的防衛演習，包括未來可能輪派日本F-35戰機進駐澳洲，而這將再次顯示兩國間的戰略匯合關係。

馬勒斯和澳長外長黃英賢昨天在東京與日本防衛大臣濱田靖一、外務大臣林芳正舉行年度「2加2會談」。馬勒斯在東京發表談話時宣告，他決心要使「國防工業日漸與日本融合，透過雙邊及我們與美國的3邊機制進行；而且一旦準備妥當，也可藉由我們在AUKUS的先進軍力建造工作來推動」。

儘管日本不可能指望透過AUKUS取得核子動力潛艦，澳洲官員仍表明，日本可加入AUKUS的其他軍力建造計畫，以發展先進的防衛科技能力。

馬勒斯表示，他一心要確保AUKUS在國防科技合作方面獲得成果。馬勒斯指出，他認為AUKUS 3國都希望日本加入。

馬勒斯並宣揚說，澳、日雙邊防衛關係正快速強化。他說，兩國都「受惠於美國的結盟關係網」，但現在也「準備使日、澳關係憑自身條件成為一股強大的力量」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111210

#馬勒斯
#日本
#澳洲
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