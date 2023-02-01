澳外長：澳洲投資防衛能力 攸關嚇阻印太區域衝突

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（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）澳洲外長黃英賢今天說，澳洲投資自身防衛能力攸關在印太區域嚇阻衝突、維持戰略平衡，並確保和平以及無論規模大小，區域內所有國家都能保有主權。

她提到，澳洲2021年與英國、美國締結的AUKUS三方安全夥伴關係有助確保澳洲擁有未來在印太區域活動必須具備的能力；三方持續商議讓澳洲依據協議儘快取得核動力潛艦的最佳途徑，本週在倫敦舉行的英、澳「2+2部長會議」將討論相關議題。

她指出，全球最大規模的擴軍行動就發生在印太區域，且相關行動欠缺透明度、引發疑慮。除了北韓多次試射飛彈，去年8月中國也有飛彈落入日本的專屬經濟區海域；一旦印太區域爆發衝突，這對人類而言將是一大災難。

結束法國訪問行程並在布魯塞爾短暫停留後，黃英賢（Penny Wong）正與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）訪問倫敦，將與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）及國防大臣華勒斯（Ben Wallace）會晤。

黃英賢今天在倫敦國王學院（King's College）新推出的「印太區域研究計畫」（Indo-Pacific Programme）啟動式發表演說，並與英國外交部主責印太區域事務的副大臣級官員屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）對談。

整體而言，黃英賢的演說既傳達澳洲在內的印太區域各國追求源於自主選擇、而非被迫選邊站的夥伴關係，也提醒高舉「向印太傾斜」願景的英國正視區域內不簡單的歷史情結與利害關係。

黃英賢首先談到澳洲外交政策的演變：作為前殖民地，澳洲至1920年代才開始逐步發展自己的外交思維和作為，且以自身國家利益為依歸，而不任由倫敦主導。來到1992年，時任總理吉亭（Paul Keating）呼籲國民接受事實：澳洲是一個位於亞洲－太平洋的國家，且是具充分資格的區域成員。

黃英賢話鋒一轉提到，她母親是英國移民後代，父親是客家和廣東人後裔，而在帝國時代，英屬北婆羅洲公司（British North Borneo Company）在今天的馬來西亞經營的錫礦、菸草和伐木場上，有許多客家和廣東勞工，另外一些客家和廣東人則成為英國殖民者的家僕，「例如我的祖母」。

她強調，雖然這樣的故事可能令人不舒服，但只有瞭解過去、不躲在狹窄的歷史觀內，相關各方才有可能取得更多攜手邁向未來的共同基礎，並真正看見印太區域。

去年5月上任以來，黃英賢訪問了24個印太區域國家。她今天提到，區域內國家對追求經濟成長、繁榮和機會十分有野心，澳洲也想參與相關進程，澳洲在區域內的利益不僅止於安全事務。

她說，這也是為什麼澳洲加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟伙伴協定（RCEP）等各項多邊機制，並與日本、中國、美國、印度、南韓等國簽署貿易協定，以確保澳洲參與所有印太經濟整合過程、維護國家利益。

不過，黃英賢指出，作為印太區域一員，澳洲未能持續做到好好傾聽東南亞、太平洋等區域國家的意見，現在的工黨政府正努力改變這樣的情況。

她說，澳洲尊重各國主權與自主行動的能力，不強迫對方選邊站。澳洲的策略是邀請對方思考理想的區域該是什麼樣子，並邀請對方與澳洲合作，一同落實符合雙方共同利益的願景。

黃英賢強調，要在區域內有效率地行動，澳洲不能強迫各國作「沒得選的選擇」，而是得在平等、透明的基礎上提供「有得選的選項」。她說，「我們都希望區域內沒有一個國家得以獨大，也沒有一個國家得以被宰制」。（編輯：高照芬）1120201