美國助造核潛艦 澳洲向美擔保資安

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）澳洲駐美大使今天表示，澳洲已向美方保證，美國根據美英澳AUKUS協議提供技術幫澳洲籌獲核潛艦時，不用擔心核子機密外洩等疑慮。

路透社報導，澳洲駐美國大使斯諾蒂諾斯（Arthur Sinodinos）向美國智庫發表談話表示，當所謂AUKUS潛艦協議於3月中公布時，外界將看到「純正的3邊解決方案」。

根據2021年宣布的美英澳AUKUS協議，英美兩國同意提供技術與能力讓澳洲能有核動力攻擊潛艦，作為共同應對印太地區中國威脅日增的一環。

雖然美、英各自都有嚴密保護核動力潛艦的計畫，但美英澳3國聯盟卻至今都沒有明確說明，要如何把技術移轉給國內沒有核動力產業的澳洲。

當被問到美國的國際武器貿易條例（International Traffic in Arms Regulations）對技術出口嚴格控制及澳洲能否獲得相關條例的豁免時，斯諾蒂諾斯表示，拜登政府已做很多努力確保「技術無縫轉移」。美方過去不乏國防合作受阻於國際武器貿易條例。

斯諾蒂諾斯告訴華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）：「相關工作正在進行，雖然還沒結束，但與6個月前相比，已更接近於完成。」

「我們向美國提出保證，向對方展現我們的資訊保障措施，以確保對方理解在技術透露給第3方和其他所有陣營時安全無虞。」

斯諾蒂諾斯表示他不會預判結果，還說事實是「美國準備和澳洲分享自身珍寶，這意味技術的無縫轉移定然會有進展。沒人希望事情告吹，我認為美國各有關層級也有相同想法」。

經18個月磋商期後，澳洲和英國領袖預計本月前往華府，共同宣布讓AUKUS協議邁進的方法。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120303