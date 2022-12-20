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深入了解中美 澳洲前總理陸克文出任駐美大使

2022/12/20 11:12
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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天宣布，前總理陸克文將出任澳洲駐美大使，並稱他是世界上最受歡迎的中國專家之一，在中國地區受戰略競賽重塑之際，他將為這個角色帶來重要經驗。

路透社報導，目前澳洲與美國正在深化安全合作，以因應中國勢力崛起。

在外交部長黃英賢（Penny Wong）赴中國訪問前，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在記者會表示：「陸克文（Kevin Rudd）是名傑出的任命人選…他同意以前總理、前外交部長的身分出任這一職務，為澳洲帶來極大榮譽。」

陸克文大學時開始學中文，不僅說著一口流利的中文，還為自己取了「陸克文」這個中文名字。1980年代他曾來台灣留學，就讀於台灣師範大學。

陸克文2013年離開政壇後，不時會針對中國外交關係議題撰文與發表談話，並赴英國牛津大學鑽研中國國家主席習近平的世界觀，於今年9月取得博士學位；目前在紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）擔任主席。

他的辦公室沒有立即回應置評請求。

艾班尼斯表示，9月任命前外交部長史密斯（Stephen Smith）擔任英國大使後，陸克文的任命反映澳洲與美國和英國簽訂的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦安全協議的重要性。

艾班尼斯說：「我們參與AUKUS並非偶然，這些決定需要大量外交支援，同時也需瞭解現有的政治結構。」

陸克文將於2023年初上任。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111220

#陸克文
#艾班尼斯
#澳洲
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