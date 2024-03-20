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王毅會見澳洲總理 稱中澳關係既回正軌不應開倒車

2024/3/20 18:02
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（中央社台北20日電）新華社報導，澳洲總理艾班尼斯今天在坎培拉會見中國外交部長王毅時說，澳中關係不應由差異和分歧來定義，應盡可能尋找「雙方利益共同點」。王毅則說，中澳關係既已「回到正軌」，雙方就應「不開倒車」。

王毅訪問紐西蘭後，今天轉往澳洲訪問，在首都坎培拉會見艾班尼斯（Anthony Albanese）。稍早，他與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行會談，並共同出席第7輪「中澳外交與戰略對話」。

新華社報導稱，艾班尼斯說，澳方欣慰地看到，近兩年來澳中關係「重回正確的方向」，貿易投資和民間往來「重現活躍，不斷釋放出積極訊號並取得重要突破」。澳方「高度評價」中國取得的發展和脫貧成就，願與中方密切高層交往，深化各領域互利合作。

艾班尼斯又說，「澳中關係不應由差異和分歧來定義，應盡可能尋找雙方利益共同點。」澳洲工黨當年曾為澳中建交作出歷史性貢獻，現任工黨政府將為推動澳中關係的「建設性發展」繼續作出努力。此外，澳方一直奉行「一個中國」政策，這是澳洲「兩黨共識，將繼續予以堅持」。

王毅則說，在兩國領導人戰略引領下，中澳關係「遇到的障礙逐一得到克服，懸案正在妥善予以解決」，給兩國人民「帶來實實在在的福祉」，也為中澳全面戰略夥伴關係注入新的動力。

他又說，中澳關係既然已經「回到正軌，明確了前進方向」，雙方就應「堅定向前走，不猶豫、不彷徨、不開倒車」，攜手開創「兩國關係更加光明的未來」。

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王毅並表示，中方願與澳方「進一步密切高層交往」，恢復兩國間對話機制，深化各領域互利合作，本著相互尊重態度「管控和超越分歧」，共同推動構建「更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係」。

王毅訪問坎培拉，被解讀為中國總理李強未來訪問澳洲鋪路。黃英賢與王毅會晤結束後表示，艾班尼斯期待李強訪問澳洲，雙方已商定為會議展開準備。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130320

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