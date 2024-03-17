相伴20年 澳洲外長黃英賢與同性伴侶完婚

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（中央社記者楊淳卉雪梨17日專電）澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨與她相伴近20年的同性伴侶舉行結婚儀式。她今在社群媒體分享喜訊說，很高興與家人、朋友分享這特殊的日子。

現年55歲的黃英賢為澳洲倡議同性婚姻的代表性政治人物，其父親為馬來西亞人，母親為澳洲人。她在馬來西亞出生後，不久即返回澳洲就學、工作，並步入政壇。工黨2022年5月贏得大選後，黃英賢擔任外交部長。

黃英賢是澳洲第一位華裔背景的女性參議員，也是澳洲政壇第一位公開同性戀身份的女性議員，並且是澳洲在內閣任職最久的女性部長。

黃英賢於2002年首次當選國會議員後不久即公開出櫃。她與擔任公務員的伴侶於2007年相識，兩人2011、2015年透過同一名男子捐贈精子並人工受孕，誕生兩名女兒。

黃英賢昨與伴侶在阿德萊德（Adelaide）舉行傳統的馬來西亞華人婚禮，黃英賢身穿紅色燕尾服，其伴侶穿著蕾絲白紗。她們的兩位女兒則擔任婚禮花童，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與政府官員也出席祝賀。

黃英賢今天在社群媒體Instagram分享喜訊，表示很高興能與家人及朋友分享這特殊的日子。

澳洲2017年12月通過同性婚姻合法化。此前，澳洲舉行關於同性婚姻的民意調查，得知贊同票多數的結果時，黃英賢更難得在公開場合激動落淚。（編輯：陳承功）1130317