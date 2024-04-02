人道工作者命喪以色列襲擊加薩 澳洲政府不接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨2日專電）以色列襲擊加薩（Gaza）造成1名澳洲籍人道工作者死亡，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今對此表示「完全不接受」，澳洲政府已聯繫以色列政府及以色列駐澳大使。

非營利組織世界中央廚房（World Central Kitchen）昨天指出，至少有5名人員，包括1名組織內援助者在以色列攻擊加薩中喪生。澳洲政府今天證實，其中1名遇害者為澳洲籍人道工作者弗蘭克康（Zomi Frankcom）。

艾班尼斯今對此表示，完全不能接受這種情況，從事人道主義的援助者與平民需要得到保護。澳洲支持停火的立場十分明確，澳大利亞人希望這場衝突盡快結束。

艾班尼斯表示，澳洲政府已聯繫以色列政府，他也致電以色列駐澳洲大使。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澳洲外交貿易部（DFAT）今表示，澳洲政府正在確認澳洲援助者在加薩死亡的消息，這項消息令人非常痛心，期望加薩人道主義工作者能夠不受阻礙並安全地展開拯救生命的工作。

世界中央廚房今在社群媒體X發文表示，有幾位團隊成員在以色列的襲擊中喪生，當時他們正在努力支援組織在加薩人道主義的食品運送工作，「這是一場悲劇，人道主義援助者與平民永遠不該成為目標。」（編輯：韋樞）1130402