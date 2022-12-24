斐濟政權和平轉移 親西方前總理拉布卡再次上台

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前斐濟總理拉布卡24日在國會不記名投票中獲得多數黨派支持，隨後正式宣誓就任斐濟總理。（圖取自twitter.com/slrabuka）

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（中央社威靈頓/斐濟首都蘇瓦24日綜合外電報導）政變領袖出身的前斐濟總理拉布卡今天在國會不記名投票中獲得多數黨派支持，隨後正式宣誓就任斐濟總理，也意味總理巴依尼馬拉馬16年的執政落幕。

綜合法新與路透社報導，關鍵少數的社會民主自由黨（SODELPA）昨天表決後決定加入拉布卡（Sitiveni Rabuka）所屬的人民聯盟黨（People's Alliance）與國家聯盟黨（National Federation Party）陣營，終結選後10天政局懸而未決的窘境，也將2006年靠軍事政變上台一路執政至今的巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）拉下馬。

斐濟國會今天舉行不記名投票，拉布卡以28票比27票險勝巴依尼馬拉馬；然而拉布卡的聯盟在國會合計本該有29席，代表內部有議員倒戈。

74歲的拉布卡步出議會，在斐濟總統面前宣誓就職時說，對於能成為總理感到「謙卑」。歐盟駐太平洋大使席姆（Sujiro Seam）旋即在推特上向拉布卡道賀。

斐濟於12月14日舉辦大選並陷入僵局，拉布卡和巴依尼馬拉馬都想與他黨結盟組建聯合政府。

巴依尼馬拉馬在選後曾引述未經證實的報導，稱選後出現種族暴力，並在首都街頭部署軍隊以「履行職責」保衛斐濟安全，此舉令許多斐濟民眾擔心是為「悄然發動政變」找藉口。

斐濟是由300多個南太平洋島嶼組成的國家，由於位處南太平洋地區戰略樞紐，在中美影響力爭奪戰中扮演重要角色，而拉布卡曾表示他贊成西方民主。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111224