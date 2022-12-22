斐濟總理拒認敗選後部署軍隊 引發軍事介入疑慮

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斐濟總理巴依尼馬拉馬22日表示已部署軍隊，以維持國內的「法律與秩序」。（圖取自facebook.com/JVBainimarama）

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（中央社斐濟首都蘇瓦22日綜合外電報導）拒絕接受大選結果的斐濟現任總理巴依尼馬拉馬今天表示已部署軍隊，以維持國內的「法律與秩序」。

法新社報導，2006年軍事政變後上台執政的巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama），以選後出現種族暴力的未經證實報導為由下令部署軍隊。

他在14日大選後首度發表公開評論稱：「只要仍在政府任職，我們就會履行保障每個斐濟人民安全的責任。」

本次投票結果似乎即將終結巴依尼馬拉馬的長期統治。

另一位前政變領導人拉布卡（Sitiveni Rabuka）組成的反對派聯盟拿下國會多數席位，然而巴依尼馬拉馬拒絕承認敗選，他的盟友延後國會開會時間，以延遲提名拉布卡為下任總理。

在過去的35年裡，斐濟共經歷4次政變和1次軍事叛變。人們越來越擔心，巴依尼馬拉馬正為軍方再次介入政治進程鋪路。

為合理化總理的軍事部署行動，巴依尼馬拉馬的盟友、警察署長吉里荷（Sitiveni Qiliho）稍早聲稱他握有關於「謀劃內亂」的「情報」。

軍事部署的消息公布後，紐西蘭外交部率先敦促斐濟克制。

紐國外交部發言人告訴法新社：「我們鼓勵各方讓憲法程序走完。」

反對派已達成聯合執政協議的消息讓斐濟人民湧上街頭，因為他們相信，長達15年的半獨裁統治即將結束。

儘管巴依尼馬拉馬不算徹底的獨裁者，他的政府經常利用法律制度排擠反對者，並讓批評者與媒體噤聲。（譯者：施施/核稿：陳政一）1111222