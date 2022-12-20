斐濟在野黨將組成新政府 示意擬冷卻與中國關係

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（中央社斐濟首都蘇瓦20日綜合外電報導）南太平洋島國斐濟的在野黨今天就結盟組成新政府達成協議，意味16年來由總理巴依尼馬拉馬掌權的局面即將告終，而這個執政聯盟已示意，希望冷卻斐濟與中國的關係。

在國會選舉拿下3席的小黨社會民主自由黨（Social Democratic Liberal Party）表示，黨內高層以16票對14票支持加入前總理拉布卡（Sitiveni "Rambo" Rabuka）領導的聯盟。拉布卡當過橄欖球員，曾兩度領導政變，目前看來即將成為斐濟下一任總理。

消息陸續傳來後，支持者在拉布卡總部外爆出歡樂歌聲、在街上鳴放汽車喇叭，還一邊揮著交通錐、披巾和標語牌一邊跳舞。

支持者羅柯德瑞亞（Elijah Rokoderea）在拉布卡競選總部告訴法新社，看到巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）失勢，讓他鬆了口氣。他說：「這個暴虐的政府已經維持16年，你甚至不能組織抗議。」

巴依尼馬拉馬在2006年的政變中掌權，但他之後贏得兩場選舉，使自己的統治合法化。

他的政府經常利用法律體系來排擠異議、讓批評者與媒體噤若寒蟬。

巴依尼馬拉馬14日投票前曾在記者面前短暫露臉，之後就沒有公開發言。這次選舉以僵局告終，巴依尼馬拉馬和拉布卡都未獲得可占國會多數的足夠席次。

兩人連日努力拉攏社會民主自由黨員及其領導人。該黨領袖是虔誠基督徒，他要求在新政府中有重要部長職位，還要斐濟在耶路撒冷（Jerusalem）設立大使館。目前並不清楚最終結盟協議細節為何。

這項結果也有區域重要性，拉布卡及其新盟友已示意希望冷卻與中國的關係。

巴依尼馬拉馬曾宣示會尊重選舉結果，但許多斐濟人仍緊張等待他的回應。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111220