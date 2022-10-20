抗衡中國在南太擴張 澳洲斐濟簽署駐軍地位協定

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澳洲和斐濟20日簽署一項協定，相互同意兩國軍隊在對方領土上進行部署。（圖取自twitter.com/RichardMarlesMP）

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲和斐濟今天簽署一項協定，相互同意兩國軍隊在對方領土上進行部署，兩國的國防部長形容此舉為雙邊安全合作邁出重要一步。

路透社報導，太平洋島國過去指出，氣候變遷是這個區域的最大安全威脅，但在索羅門群島4月與北京當局簽署安全協議後，兩大強權中國和美國之間的緊張態勢隱然浮現。

南太平洋各國防長本週稍早在東加王國進行會談，澳洲尋求與擁有國防力量的3個島國斐濟、巴布亞紐幾內亞和東加王國建立更緊密的軍事關係，以對抗中國在這個區域的安全議題攻勢。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在斐濟告訴記者說：「現在是跟朋友親近的時候了。」 他指的是「不穩定」全球戰略形勢以及氣候變遷的影響。

馬勒斯表示，今天與斐濟簽署的駐軍地位協定（Status of Forces agreement），為一國軍隊在另一國駐軍提供法律架構，這對澳洲而言實屬罕見，且會讓兩國國防軍可以開展更緊密工作關係。

他強調：「這是非常、非常重大的一步。」

斐濟防長塞魯伊拉圖（Inia Seruiratu）表示，兩國國防軍在區域各地共同訓練和部署，此一協議帶來了「安全合作的新高峰」，「我們熟悉並理解這個區域的地緣政治，也對我們、澳洲和紐西蘭扮演的角色，以及我們團結合作的必要性有所體認」。

巴布亞紐幾內亞、斐濟、紐西蘭、法國、智利、澳洲和東加王國組成的南太平洋國防部長會議今天發布聲明指出，澳洲出資的斐濟黑岩營（Blackrock Camp）將扮演區域救災中心角色。根據東加王國政府聲明，美國、英國、日本以觀察員身分與會。

東加王國總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）在會中表示，「地緣政治複雜性」及非傳統安全威脅「讓我們必須為當代和子孫後代建立持久的互助合作」。

另外，澳洲正與巴布亞紐幾內亞針對一項防衛條約進行協商。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111020