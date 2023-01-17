更多編輯台推薦新聞：
影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電
科技

影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
推特爭議再起 塔利班官員帳號也獲藍勾勾標記
首頁 / 國際

斐濟大選僵局甫落幕 軍方籲國會議員勿倉促改革

2023/1/17 16:19（1/17 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
斐濟武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊17日表示，現任政府準備展開全面改革。（圖取自twitter.com/joneh20lord）
斐濟武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊17日表示，現任政府準備展開全面改革。（圖取自twitter.com/joneh20lord）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨17日綜合外電報導）透過軍事政變上台執政16年的斐濟前總理巴依尼馬拉馬去年大選失勢後，武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊今天警告國會議員，不要在爭議性選舉剛結束不到一個月後展開「全面改革」。

路透社報導，數十年來，斐濟軍事政變不斷，包括現任總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）曾於1987年發動2次政變。斐濟國會去年12月24日舉行不記名投票，任命拉布卡擔任這個具重要戰略價值的太平洋國家領袖。

斐濟武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊（Jone Kalouniwai）今天表示，「現任政府準備展開全面改革，以建立穩固權力過渡和民主控制，軍方欲針對此事表達擔憂」。

他稍後會見新政府中負責軍隊事務的內政部長蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）。

斐濟媒體報導，蒂科杜阿杜阿預計將在今天稍晚發表聲明。

據報導，卡魯尼瓦伊稍早發表的聲明並未提到政府相關的任何具體問題，僅表示未指明的「改革正創造規避相關流程和程序的捷徑」。

卡魯尼瓦伊說，軍方認為「在不利情況下進行嘗試並不能實現民主化，反而可能為國家安全帶來致命且長期的後果」。

總理辦公室並未立即回應路透社的置評要求。路透社也未能立即與斐濟軍方取得聯繫。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1120117

#卡魯尼瓦伊
#斐濟
#拉布卡
延伸閱讀
斐濟總理拒認敗選後部署軍隊 引發軍事介入疑慮斐濟當局不認敗選派兵上街 在野黨控煽動恐懼中國駐英領事人員對港人施暴 曾在斐濟毆台灣官員
拉布卡
斐濟大選朝野各說各話 執政黨拒絕認輸斐濟前總理回鍋執政 曾為國家隊運動員、2度發動政變
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族