斐濟大選僵局甫落幕 軍方籲國會議員勿倉促改革

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）透過軍事政變上台執政16年的斐濟前總理巴依尼馬拉馬去年大選失勢後，武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊今天警告國會議員，不要在爭議性選舉剛結束不到一個月後展開「全面改革」。

路透社報導，數十年來，斐濟軍事政變不斷，包括現任總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）曾於1987年發動2次政變。斐濟國會去年12月24日舉行不記名投票，任命拉布卡擔任這個具重要戰略價值的太平洋國家領袖。

斐濟武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊（Jone Kalouniwai）今天表示，「現任政府準備展開全面改革，以建立穩固權力過渡和民主控制，軍方欲針對此事表達擔憂」。

他稍後會見新政府中負責軍隊事務的內政部長蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）。

斐濟媒體報導，蒂科杜阿杜阿預計將在今天稍晚發表聲明。

據報導，卡魯尼瓦伊稍早發表的聲明並未提到政府相關的任何具體問題，僅表示未指明的「改革正創造規避相關流程和程序的捷徑」。

卡魯尼瓦伊說，軍方認為「在不利情況下進行嘗試並不能實現民主化，反而可能為國家安全帶來致命且長期的後果」。

總理辦公室並未立即回應路透社的置評要求。路透社也未能立即與斐濟軍方取得聯繫。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1120117