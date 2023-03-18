路透：美國正設法阻止宏都拉斯與台灣斷交
2023/3/18 22:24（3/18 22:30 更新）
宏都拉斯總統卡斯楚14日宣布將與中國發展官方關係。圖為外交部員工經過一樓大廳宏都拉斯國旗（左4）。（中央社檔案照片）
（中央社德古西加巴18日綜合外電報導）路透社今天引述知情人士指出，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交、轉而與中國建交的計畫，希望在還未達成正式協議前，宏都拉斯還有回心轉意的空間。
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）2021年總統大選前發表政見時，曾提可能與台灣斷交、轉與中國建交的想法，但她2022年表態希望與台灣維持邦交。
卡斯楚本月14日宣布，她已指示尋求與中國建交，遵守她2021年總統大選時承諾。之後美國持續展開外交施壓。
一位美國政府官員告訴路透社：「我們真的不知道是幾天，幾週還是幾個月。這是一種談判策略嗎？我們不確定，但我們將繼續提出我們的理由。」
兩名在台北的外交消息人士指稱，在卡斯楚宣布擬與中國建交後，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）15日與台灣外交部官員會面；相較之下，2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼國大使曾拒絕與台灣方面會談。
路透社無法得知上述會面的結果，但台灣外交部公開表示，已告訴布羅德，宏都拉斯應「謹慎考慮，不要陷入中國的圈套，做出錯誤決定」。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1120318
（中央社製圖）
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