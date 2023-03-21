外交部：迄未收到斷交文書 努力溝通維持宏國邦誼

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天表示，宏都拉斯至今未向台灣遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國的接觸情形，目前台宏邦交還在努力階段。

路透社日前報導，美國正努力協助挽救台宏邦誼。宏都拉斯政府今天在推特（Twitter）公布宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）20日和美國總統特使陶德（Chris Dodd）會面的照片，表示雙方在會中討論了共同關心的問題。其中一張照片，陶德與卡斯楚的丈夫、宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）熱絡搭肩並對視微笑，顯得氣氛良好。

外交部發布新聞稿指出，宏都拉斯媒體世界報（El Mundo）報導，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）指稱，宏方尚待中國正式通知啟動建交磋商，而台灣駐宏都拉斯大使已經收悉台宏斷交通知文件等節，並非事實。

外交部說，宏方至今未向台灣遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書。

至於雷依納表示，台灣目前已改向中國友邦厄瓜多採購白蝦一事，是因宏國白蝦出口商報價高於市場價格，此為市場機制決定，台灣亦曾協助宏方拓銷。有關宏方擬尋求對中國輸出白蝦，台灣也提醒宏國政府注意，宏國各類產品在面對國際市場機制的運作下，在中國勢將面對更大的競爭壓力。

外交部再次強調，台灣自宏都拉斯總統卡斯楚於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，台灣與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部指出，台灣對宏方提出的意見自始至終均積極回應，並本於最大善意在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意。外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍盡最大努力維持邦誼，絕不會與中國進行金錢競逐。（編輯：郭無患）1120321