宏都拉斯擬外交轉向聲稱美尊重 外交部：與實際有出入

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宏都拉斯政府在推特公布卡斯楚（右）20日和美國總統特使陶德（左）會面的照片。（圖取自twitter.com/GobiernoHN）

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北21日電）總統蔡英文將出訪中美洲友邦瓜地馬拉與貝里斯，與宏都拉斯邦交狀況引起關注。對宏國尋求與中國建立關係，宏國外長聲稱美國尊重決定，外交部次長俞大㵢表示，外交部對美方特使與宏國總統的會晤有一點了解，宏國外長所說與實際有出入。

宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：990萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）日前宣布尋求和中國建立正式關係。路透社報導，美國正努力協助挽救台宏邦誼。宏都拉斯政府今天在推特（Twitter）公布卡斯楚20日和美國總統特使陶德（Chris Dodd）會面的照片，表示雙方在會中討論了共同關心的問題。

總統府發言人林聿禪下午召開記者會宣布，蔡總統將展開「民主夥伴共榮之旅」，此行將於3月29日啟程，同日抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉及貝里斯兩友邦進行交流訪問，返程時於美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程為期10天9夜。

與會的外交部次長俞大㵢被問到蔡總統此次出訪為何未安排友邦宏都拉斯一事表示，卡斯楚當選以來，中華民國政府作為宏都拉斯的友邦，願以最大誠意與能力範圍之內，針對卡斯楚施政的最優先事項，共組台灣可以幫忙的計畫，雙方一直積極磋商中。他造訪過宏都拉斯幾次，但過程中雙方尚未達到共識，因此這個時候不適合讓總統到宏都拉斯訪問。

俞大㵢說，外交部一再提醒、善意警告宏方不要落入中國華而不實承諾的陷阱，中國的承諾實現機會不大，但中華民國台灣身為宏都拉斯的朋友，台灣所承諾的計畫一定會落實。

他舉例說，這次總統出訪將到瓜地馬拉參訪奇馬特南哥醫院，就是瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）上任後希望台灣協助蓋一座具有水準的醫院，台灣在預算內、時間限制內、在總統卸任之前完成，這是台灣良善援助的模式。（編輯：翟思嘉）1120321