更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 政治
台宏邦交生變
新聞專題
台宏邦交生變15/52
首頁 / 政治

宏都拉斯否認曾向台灣索取天價金援 聲稱是債務融資

2023/3/23 04:30（3/23 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為外交部一樓大廳放置宏都拉斯國旗（右1）。（中央社檔案照片）
圖為外交部一樓大廳放置宏都拉斯國旗（右1）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社宏都拉斯德古西加巴22日綜合外電報導）宏都拉斯官員今天指出，宏國在尋求與中國建交前，未曾向台灣索取25億美元金援，該款項與尋求台灣購買宏國公共債務有關。

一名知情人士今天稍早時曾告訴路透社，在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）推文宣布尋求與中國建交的前一天，宏國曾向台灣索取25億美元金援。

對此，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天告訴路透社，這個25億美元數字「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。

中央社先前報導，雷依納13日曾致函台灣外交部索取該款項，而在卡斯楚發出推文前，宏都拉斯未等待台灣方面作出回應。上述消息人士證實了這項報導。

雷依納駁斥了上述報導，聲稱已多次口頭告知台灣當局該項提議，在卡斯楚宣布尋求與中國建交前，他已提早「約一週」通知台灣當局。

雷依納告訴路透社，利率非常高使得宏都拉斯「窒息」，該提議是「關於尋求（台灣）購買（宏都拉斯）債務的融資機制」。（譯者：陳正健）1120323

#宏都拉斯
#台灣
#中國
延伸閱讀
台宏邦誼傳生變 導火線帕圖卡水壩案糾葛10餘年宏都拉斯轉向北京 成中國在拉美影響力增新跡象駁撒錢援外 外交部：太平洋區援款來源台灣只占1%路透：美國正設法阻止宏都拉斯與台灣斷交宏都拉斯外長赴中國談建交 總統卡斯楚也計劃出訪
雷依納
外交部：迄未收到斷交文書 努力溝通維持宏國邦誼台宏邦交傳生變 美國務院：中國承諾常跳票
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
知情人士爆宏都拉斯索天價金援內幕 疑背後有中國操控