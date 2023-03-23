宏都拉斯否認曾向台灣索取天價金援 聲稱是債務融資
2023/3/23 04:30（3/23 10:21 更新）
圖為外交部一樓大廳放置宏都拉斯國旗（右1）。（中央社檔案照片）
（中央社宏都拉斯德古西加巴22日綜合外電報導）宏都拉斯官員今天指出，宏國在尋求與中國建交前，未曾向台灣索取25億美元金援，該款項與尋求台灣購買宏國公共債務有關。
一名知情人士今天稍早時曾告訴路透社，在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）推文宣布尋求與中國建交的前一天，宏國曾向台灣索取25億美元金援。
對此，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天告訴路透社，這個25億美元數字「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。
中央社先前報導，雷依納13日曾致函台灣外交部索取該款項，而在卡斯楚發出推文前，宏都拉斯未等待台灣方面作出回應。上述消息人士證實了這項報導。
雷依納駁斥了上述報導，聲稱已多次口頭告知台灣當局該項提議，在卡斯楚宣布尋求與中國建交前，他已提早「約一週」通知台灣當局。
雷依納告訴路透社，利率非常高使得宏都拉斯「窒息」，該提議是「關於尋求（台灣）購買（宏都拉斯）債務的融資機制」。（譯者：陳正健）1120323
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