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台宏邦交生變14/52
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吳釗燮：宏都拉斯高價索求 邦交狀況不佳努力到最後

2023/3/23 09:34（3/23 11:56 更新）
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外交部長吳釗燮23日表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，但他強調，台灣不與中國進行金錢外交，會努力到最後一刻。圖為外交部員工經過一樓大廳宏都拉斯國旗（左4）。（中央社檔案照片）
外交部長吳釗燮23日表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，但他強調，台灣不與中國進行金錢外交，會努力到最後一刻。圖為外交部員工經過一樓大廳宏都拉斯國旗（左4）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北23日電）外交部長吳釗燮今天表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，但他強調，台灣不與中國進行金錢外交，會努力到最後一刻。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮報告業務，並備質詢。吳釗燮會前接受訪問表示，關於宏都拉斯的狀況並不是很好，對方提出高價索求，但台灣不與中國進行金錢外交，現在進入一個非常辛苦的階段，駐宏都拉斯館處同仁都還在努力當中，會努力到最後一刻。

他表示，中國在國際社會不斷打壓台灣，在這種情況下，國人應該更加奮發，台灣走出去或歡迎其他國家走進來，在國際社會開拓更多空間，這是應該要做的方向。

媒體報導，宏國特使團已經出發前往中國，吳釗燮說，宏國狀況外交部都有掌握；他重申，中國打壓台灣外交空間，中國介入宏國的痕跡非常明顯。

吳釗燮在業務報告中指出，面對當前嚴峻複雜的國際局勢與挑戰，外交部將持續秉持堅韌精神與靈活專業的態度推動「踏實外交」，包括鞏固邦交、深化與理念相近極友好國家的關係、擴大國際參與並積極做出貢獻、持續推進「新南向政策」、全力爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作、讓國際聽見台灣的聲音。（編輯：郭無患）1120323

外交部長吳釗燮（前中）23日在立法院接受訪問表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，會努力到最後一刻。中央社記者鄭傑文攝 112年3月23日
外交部長吳釗燮（前中）23日在立法院接受訪問表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，會努力到最後一刻。中央社記者鄭傑文攝 112年3月23日
#宏都拉斯
#吳釗燮
#中國
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