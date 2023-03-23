宏都拉斯中國談建交時機近蔡總統出訪 吳釗燮：經過精心安排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北23日電）宏都拉斯準備與中國建交，相關安排與蔡總統出訪的時間點接近，外交部長吳釗燮今天表示時間點並非巧合，而是經過精心的安排，外交部沒有放棄任何機會，還在努力當中，但目前看起來是相當的困難。

立法院外交及國防委員會上午邀請吳釗燮進行業務報告，朝野立委林昶佐、羅致政、劉世芳、江啟臣、陳以信等人質詢關切台灣與宏都拉斯的邦交最新狀況，吳釗燮表示，雖然說情況並不是很好，但外交部與駐宏都拉斯大使館的同仁都在做最後的努力。

他表示，即使在外交場域有所困難，但絕對不會與中國進行無謂的金錢外交。

立委林昶佐詢問，宏都拉斯可能「踢台灣一腳的時間點？」吳釗燮說，有做各式各樣評估與沙盤推演，目前各種情況都沒有排除，對所有狀況都有緊密掌握，

被問到若與宏都拉斯斷交，與宏國的各項合作計畫如何處理，吳釗燮說，目前還不到要做最後決定的階段，會持續努力，如果不幸發生，當然依照過去的做法，有些合作計畫該停止就停止。

羅致政關切宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）已搭機前往中國處理建立正式關係事宜，吳釗燮表示，都有掌握，並表示台灣與宏國政府單位都有溝通管道，前幾天，駐宏國大使還見得到宏國外交部長等高層。

劉世芳問宏都拉斯代表赴中與中國談建交，總統也即將出訪，兩者是否有關係。吳釗燮表示，時間點並非巧合，而是經過精心的安排。對於宏都拉斯是否即將與中國建交，吳釗燮表示，沒有放棄任何機會，還在努力當中，但目前看起來是相當的困難。

陳以信質疑，吳釗燮日前在國會表示，總統沒空訪問宏都拉斯不是因為宏都拉斯大開獅口，結果今天變成宏都拉斯大開獅口，譴責吳釗燮對國會說謊。吳釗燮表示，這次沒有安排總統訪問宏都拉斯有眾多原因，在做外交努力的任何階段，必須要有適當的做法與說法，強調沒有對國會說謊。（編輯：翟思嘉）1120323