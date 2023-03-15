宏都拉斯學生359人在台 104人獲外交部獎學金

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（中央社記者陳至中台北15日電）宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚今天在推特發表聲明，指示外交部處理與中國建立正式關係事宜。根據教育部統計，目前宏國有359名學生在台，其中104名拿外交部提供的台灣獎學金。

路透社報導，秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）2021年11月總統大選前發表政見時，曾提可能與台灣斷交、轉與中國建交的想法。台灣的外交部表示，「正在了解」情況，沒有提供進一步細節。

教育部今天回應中央社，根據統計處公告資料，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共359名，包括正式修讀學位220名、華語生138名、交換生1名，人數較多的學校包括台灣大學、銘傳大學、政治大學、台灣師範大學等校。其中，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為104名。

台灣獎學金的目的是鼓勵邦交國學生來台求學、增進雙邊交流與邦誼，給予與否會受邦交情況影響。

教育部表示，除外交部獎學金外，教育部目前沒有提供獎學金給宏都拉斯學生。目前台灣也沒有到宏都拉斯留學的學生。

台灣師範大學國際長劉以德接受中央社電訪表示，目前校內有16名宏都拉斯學生，其中13名是領外交部台灣獎學金的華語生，3名是自費的碩士生。

劉以德表示，華語生是不是來自邦交國，對學校來說沒有太大差別，都一致對待，外交部的獎學金如果中斷，學校會協助學生返國或後續離校的規劃；如果學生願意自費繼續留下來，台師大也會全力協助。

劉以德提到，國際生的母國如果遭逢戰亂、天災等狀況，學校都會提供協助和輔導措施，確保學生安心就學。（編輯：卞金峰）1120315