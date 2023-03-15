中共拉攏宏都拉斯為打擊蔡總統訪美？國安局：不排除

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（中央社記者游凱翔台北15日電）中美洲友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特聲明，已指示外長處理與中國建交事宜。立委關切，正值總統蔡英文將出訪過境美國，中共是否刻意打壓台灣，國安局指出，中共拉攏台灣邦交國從未間斷，因此不能夠排除。

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

外交部則回應，已向宏國政府表達嚴正關切，並強調，中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正、國家安全局副局長陳進廣等單位報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，並備質詢。

國民黨立委陳以信關切，副總統賴清德去年才去宏都拉斯參與卡斯楚的總統就職典禮，但不到一年的時間卻傳出轉向中國，若台宏關係生變，雙方是否有軍事合作項目。邱國正回應，沒有專案合作，但有宏都拉斯軍校生在台，台灣也有派駐武官在宏國。

陳以信認為，正值總統蔡英文即將到中美洲訪問，也會過境美國，國安局、國防部研判中共是否可能對此給予打擊。邱國正回應，軍事外交是國家外交政策的一環，但國防部沒有深度研判中共對此的舉措，但不排除有這個可能，應該要料敵從寬。

陳進廣指出，中共拉攏台灣邦交國從未間斷，國安局都有掌握並提供相關訊息給權責機關處理，台灣也有進行固邦工作。（編輯：翟思嘉）1120315