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宏都拉斯擬與中國建交 外交部召見大使表達嚴正關切
首頁 / 政治

宏都拉斯擬與中國建交 駐台大使抵達外交部

2023/3/15 11:11（3/15 11:31 更新）
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宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，宏都拉斯駐台大使布羅德（前）上午搭車抵達外交部。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月15日
宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，宏都拉斯駐台大使布羅德（前）上午搭車抵達外交部。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月15日
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（中央社記者吳昇鴻台北15日電）宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）宣布將與中國發展官方關係，外交部今天表示，已掌握訊息，並向宏國政府表達嚴正關切。宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）上午搭車抵達外交部。

外交部表示，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

傳出台宏邦交生變後，外交部召見宏都拉斯大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro），他步入外交部面對媒體詢問時，只簡單表示等一下再說。

外交部強調，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。（編輯：蘇龍麒）1120315

#外交部
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