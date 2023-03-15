台宏邦誼生變 朝野立委遺憾籲政府嚴陣以待

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（中央社記者林敬殷、王揚宇、王承中台北15日電）中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特（Twitter）發表聲明，尋求與中國建立正式關係。朝野立委均表達遺憾，並呼籲政府嚴陣以待，立刻提出因應作為。

外電報導，卡斯楚今天在推特發表聲明說，她已經指示外交部長處理與中國建立正式關係事宜。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委羅致政說，這的確是一個很大的警訊，因為是由總統做這樣的宣示，令人擔心可能已進到正式邦交的最後階段，否則通常會在進入一個確定階段後，才會對外宣布。

羅致政指出，雖然邦交國的競爭很激烈，還是要盡可能鞏固邦交，政府也要有立刻的因應作為。

羅致政表示，不可諱言，國內大選將至，無論是認知戰，到現在的外交戰，都是中國對台攻勢，加大打壓的力道，企圖打擊政府威信、弱化政績。他建議政府應以攻代守，主動出擊，爭取更多友邦。

民進黨立委趙天麟說，如果訊息屬實，代表很強烈的訊號。卡斯楚在競選時就有做過這樣的表達，包括美國在內等理念相近國家，也不斷針對這樣搖擺的邦交國持續努力。現在情勢相當嚴峻，希望政府加油並做最後努力，把握最後機會鞏固邦誼。

趙天麟表示，中國對中華民國的外交打壓不遺餘力，相信會引起國際社會更大的憤怒。

國民黨立委陳以信表示，去年初副總統賴清德、駐美代表蕭美琴才前往宏都拉斯出席卡斯楚的就職典禮，才一年的時間，就傳出宏都拉斯外交要轉向，令人非常遺憾。

陳以信研判，宏都拉斯外交轉向，不排除與總統蔡英文預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美會面有關，中共刻意在外交場域上對台灣重大打擊，可能會帶來骨牌效應，呼籲政府要嚴陣以待。（編輯：翟思嘉）1120315