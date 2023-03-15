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宏都拉斯擬與中國建交1/3
宏都拉斯擬與中國建交 外交部召見大使表達嚴正關切
2023/3/15 10:51（3/15 11:33 更新）
宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，宏都拉斯駐台大使布羅德（前）上午搭車抵達外交部。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月15日
（中央社記者黃雅詩、吳昇鴻台北15日電）宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，外交部今天召見宏都拉斯大使，並以新聞稿表示已向宏國政府表達嚴正關切，請宏國謹慎斟酌，勿落入中國圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。
外交部發布新聞稿指出，有關宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）推特（Twitter）宣布與中國發展官方關係事，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。
傳出台宏邦交生變後，外交部召見宏都拉斯大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro），他步入外交部面對媒體詢問時，只簡單表示等一下再說。
外交部表示，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。
外交部強調，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。
外交部強調，會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。
外媒日前報導總統蔡英文3月底將出訪瓜地馬拉、貝里斯，行程未包括宏都拉斯，曾引起外交圈人士議論，憂心台宏邦誼不穩，不料短期內就正式傳出宏國總統有意轉與中國建交的消息。
針對台宏邦交可能生變的消息，目前宏都拉斯駐台大使尚未回應記者的詢問。（編輯：蘇龍麒）1120315
宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，外交部15日表示已向宏國政府表達嚴正關切，請宏國謹慎斟酌，勿落入中國圈套。（中央社製圖）
宏都拉斯總統卡斯楚。（圖取自facebook.com/XiomaraCastroZ）
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