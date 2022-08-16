宏都拉斯大使呈遞到任國書 秀中文：我回家了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（右）16日在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德（左）呈遞到任國書，布羅德以中文感性提到，台灣是他人生中重要的一部分，曾是他住了5年的家，他說，「我覺得我回家了，原來我的心一直都在這裡。」中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德呈遞到任國書；布羅德曾在台求學，他以中文發表感言說，台灣是他人生重要一部分，曾是他住了5年的家，「我覺得我回家了，原來我的心一直都在這裡」。

蔡總統今天在總統府，接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書。

蔡總統致詞提到，宏都拉斯和台灣都是熱愛民主自由的盟邦，她要特別謝謝總統卡蕬楚領導的宏國政府，堅定支持台灣的國際參與，並持續為台灣在國際上發聲。

蔡總統指出，現在全球威權主義正持續擴張，民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域的合作交流。

蔡總統提到，台宏在教育文化領域激盪出許多火花，布羅德大使就是台宏兩國教育交流最佳的見證人。布羅德知台又挺台，年輕有活力，相信一定能為台宏雙邊關係創造新局，也能為雙方人民創造更多的福祉。

布羅德曾經來台求學，他今天其中一段的致詞，特別以中文感性提到，台灣是他人生中重要的一部分，曾經是他住了5年的家，雖然他10年前離開了，但當他重新踏入這片土地時，「我感覺彷彿我未曾離開過，我覺得我回家了，原來我的心一直都在這裡」。

布羅德說，今天站在這裡，是87年來，兩國友誼、休戚與共的成果，台灣敞開大門，不吝分享教育在國際發展中的重要性，他親眼見證台灣的奇蹟，活躍的經濟成長、強大的工業化，以及規劃發展策略，是宏都拉斯效法的榜樣，希望宏都拉斯能夠發展並達到如此成就。

總統蔡英文（前右2）16日上午由總統府秘書長李大維（右1）等陪同，在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德（左）呈遞到任國書。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

另外，布羅德提到，他要轉達總統卡蕬楚對蔡總統「姊妹對姊妹般的問候之情」，目前兩國都面臨歷史性關鍵挑戰。

他說，宏都拉斯正面臨近代以來最複雜的歷史關鍵時刻，新政府為重建國家法治以及民主制度，規劃全新的目標與藍圖，終結自前總統賽拉亞政府遭政變後12年來的專制政權，這些年來，國家體制因貪污、販毒以及出賣主權，受到極大的侵害。

布羅德說，宏國百廢待舉，國家陷入極大的困境，大多數民眾陷入貧窮，集結成龐大移民潮，逃離家園、遠離親友。

他說，卡蕬楚總統深信，有必要深化兩國在政治社會經貿領域的關係，合作與對話，這是克服各項天災人禍、衛生環境以及安全議題的必要基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布羅德指出，宏國想要邀請台灣成為實踐夢想的夥伴，為了人民的自由，建立一個幸福的國度，尊重人民自決、尊重主權、拒絕外國勢力的干涉、杜絕貪污，並且以進步為導向的國家。

他說，宏國新政府將追求社會公義，特別是維護婦女、兒童、農民以及原住民等弱勢族群的權益，強調衛生與教育的基礎建設是國家最優先及重要的課題，將是卡蕬楚翻轉宏都拉斯執政的主軸，而宏國深知在這個過程中會獲得中華民國台灣的支持。（編輯：謝佳珍）1110816

宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德（前排左）16日上午前往總統府呈遞到任國書。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德16日表示，宏國想邀請台灣成為實踐夢想的夥伴。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

總統蔡英文（中）16日上午在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使布羅德（左3）呈遞到任國書並合影。左2為外交部長吳釗燮，右3為總統府秘書長李大維。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日