18歲來台求學5年 宏國大使：台灣是我第二個家

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）宏都拉斯新任駐中華民國大使布羅德上任還不到一個月，但對台灣並不陌生。早在2007年，他尚未成年時就隻身來台求學。他表示，那一段經歷對他人生影響很深，「台灣是我第二個家」。

33歲的布羅德（Harold Burgos）是宏都拉斯執政黨「自由重建黨」（LIBRE）內長期栽培的菁英。他在現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）夫婿、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）執政時期，獲台灣外交部獎學金來台，在政治大學取得經濟學士學位。

他隨後取得拉丁美洲排名第一的INCAE商學院企管碩士，該校是美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1963年與中美洲國家領袖舉行峰會後，促成哈佛大學協助創辦，有「拉美哈佛」美譽，也是中南美洲知名的政商領袖搖籃。

布羅德接受中央社專訪時談到在台學習歷程，他說，剛到台灣的第一年在台灣師範大學學中文，之後在政大求學4年，這不僅是他首次獨自負笈海外，更是第一次造訪亞洲。

他說，當時他年僅18歲，先前只在電視上看過亞洲的樣子，來台求學是嶄新的探索，台灣讓他學會獨立生活，受到良好教育，這對他意義深遠。他說：「台灣對我來說，就像通往世界的那扇門。」

布羅德說，他在政大和許多學生一起住在宿舍，這個經歷幫助他深入認識台灣文化，此外他主修經濟學，當時看到台灣成功的經濟發展，他就常發想該如何將「台灣經驗」帶回宏都拉斯推行，特別是他親身體驗的台灣卓越教育環境，及一流的醫療公衛體系等。

布羅德表示，許多事會改變，例如金錢或工作都可能來來去去，但價值觀一旦奠定，不管到哪都會跟著走，「台灣為我後續的人生打下根基，這就是台灣對我的意義」。

布羅德在宏都拉斯的家在北部知名度假島嶼羅阿坦島（Roatan），他從小在海邊長大，熱愛大自然、關心環境，他認為維護海洋環境是台宏共同的課題。

布羅德說，他去澎湖浮潛時，看到一些珊瑚礁生病了。人類開發造成海洋環境破壞是全球現象，宏都拉斯也面臨這個挑戰，因為宏國與台灣在中美洲另一個友邦貝里斯共享僅次於澳洲的世界第2大堡礁。

雖然宏都拉斯本身具有山岳和海岸的天然環境，但布羅德盛讚台灣擁有絕佳的自然景觀，「台灣當初被（葡萄牙水手）稱為福爾摩沙（葡語「美麗」）是有原因的」。而且台灣交通四通八達，他認為這是宏都拉斯可學習之處。

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最讓布羅德嘖嘖稱奇的是台灣人「路不拾遺」的美德。他說，求學時曾兩次把皮夾掉在計程車上，但都接到警察通知領回。還有一次，他搭公車把手機遺忘在車上，發現之後借用別人電話撥打自己的號碼，結果不但有人接聽，而且撿到他手機的女士還搭原路線公車回來跟他碰頭，物歸原主。

布羅德打趣說，他多年前第一次遺失皮夾跟證件時很慌張，而且得打越洋電話掛失信用卡等證件，等到皮夾找到了，還得再打一輪電話取消掛失。「現在我知道什麼都不用做，在台灣只要坐等警察通知領回就好。」他覺得，這是在全世界旅行都不曾遇過的「台灣特色」。（編輯：陳正杰）1110807