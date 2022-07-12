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宏都拉斯駐台大使履新 曾讀政大、熟悉台灣

2022/7/12 22:57（7/12 23:06 更新）
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宏都拉斯共和國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）（左）12日拜會外交部長吳釗燮（右）並遞交到任國書副本。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月12日
宏都拉斯共和國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）（左）12日拜會外交部長吳釗燮（右）並遞交到任國書副本。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月12日
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（中央社記者黃雅詩台北12日電）宏都拉斯共和國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）今天拜會外交部長吳釗燮，並遞交到任國書副本。布羅德曾是台灣獎學金生，畢業於政大，對台灣有相當深入了解。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮歡迎布羅德來台履新，並期待與布羅德共同致力深化台宏兩國邦誼。吳釗燮表示，台宏邦誼深厚，彼此長期相互扶持，促進國家永續發展。台灣樂願配合宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）優先施政目標，共同推動各項有利宏國民生的合作計畫。

吳釗燮表示，台灣也期盼在疫情和緩後，儘速恢復兩國政府官員的互訪。布羅德曾在台灣求學及工作多年，深入瞭解台灣，歡迎布羅德與外交部保持密切聯繫，共同深化兩國政府與人民間的交流與合作。

布羅德表示，此次奉派擔任宏都拉斯駐台大使，深感榮幸與責任重大，將努力深化台宏兩國傳統友好情誼、強化各領域的合作關係，增進兩國友好邦誼。

布羅德另與吳釗燮就宏都拉斯的經社發展現況及兩國合作情形廣泛交換意見；布羅德另轉致卡蕬楚及外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina ）的誠摯問候，以及對中華民國政府長期提供協助的由衷感謝。

布羅德曾經擔任宏都拉斯駐台灣大使館文化專員，也是台灣獎學金生，畢業於國立政治大學，對台灣的政經、社會及人文發展都有深入瞭解。（編輯：謝佳珍）1110712

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